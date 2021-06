Bacio più romantico, vince la foto di 2 gigliesi

Il premio per la foto del bacio più romantico della VI edizione "L'amore per l'arte" va ai gigliesi Bancalà e Pappacena

ISOLA DEL GIGLIO — Il detto "non è mai facile essere profeti in patria" non vale per due gigliesi, Romina Bancalà e Antonio Pappacena, che sono i vincitori della categoria "Foto del bacio romantico" nella VI edizione speciale Amore per l'arte, de La notte romantica nei borghi più belli d'Italia; che si è svolta all'Isola del Giglio, così come in tutti i borghi della regione grazie all'Associazione Borghi di Toscana.

Una manifestazione dunque all'insegna del romanticismo che, tra i vari eventi prevedeva anche la premiazione per la foto del bacio più romantico.

"Siamo felici della importante partecipazione all'evento - affermano il sindaco Serio Ortelli e l'assessore al turismo Walter Rossi- ma anche della vittoria di due gigliesi. La nostra Isola è ispiratrice di pensieri e momenti romantici, soprattutto per chi viene da fuori. In questo caso invece sono stati due nostri concittadini che hanno dimostrato, grazie alla loro foto, tutto il loro amore, che lo è anche per il luogo in cui vivono e che, evidentemente, non danno mai per scontato".