Il monossido invade la casa, intossicate madre e bimba

MASSA — Avevano acceso il braciere per scaldarsi mentre dormivano ma il monossido di carbonio che si è sprigionato durante la notte li ha intossicati. Quattro adulti e una bambina di 3 anni sono finiti in ospedale per intossicazione, ma sono la bimba e la madre a mostrare i sintomi più seri.

E' accaduto ad Altagnana a San Carlo, sopra Massa, dove i soccorsi sono arrivati dopo la chiamata delle 7.07. Le persone intossicate erano tutte nel medesimo appartamento. Gli altri tre adulti hanno sintomi meno pronunciati della mamma e della bambina.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, due ambulanze e l'automedica di Massa. Tutte quante le persone coinvolte sono state condotte all'ospedale Apuane per controlli ed emogas, così da verificare gradi di intossicazione.