Attualità mercoledì 06 ottobre 2021 ore 18:30

In Toscana 229 nuovi casi di infezione e 5 morti

foto di repertorio

L'età media dei nuovi positivi al Covid è 41anni. In calo i ricoveri in ospedale, in tutto sono 263, di cui 32 in terapia intensiva