In Italia altri 5.696 casi e 15 decessi

Nei reparti Covid ci sono 74 ricoverati in più, nelle terapie intensive i malati gravi in totale sono 183. Sale il tasso di positività

ROMA — Nelle ultime 24 ore sono morte in Italia 15 persone malate di Covid-19 (ieri 24). In totale le vittime per la pandemia sono 128.010.

I nuovi positivi al coronavirus sono 5.696, in aumento rispetto ai 4.552 di ieri. Da Febbraio 2020 i casi accertati in Italia sono 4.320.530.

Gli attualmente positivi sono 70.310, cioè 2.074 più di ieri. I dimessi e i guariti sono 2.418 più di ieri, in totale 4.330.739.

I 5.696 casi odierni sono emersi dall'analisi di 248.472 tamponi, circa 7mila in più di ieri (241.890). Sale il tasso di positività dei tamponi: 2,3% contro 1,9% di ieri.

Nei reparti covid degli ospedali italiani i ricoverati sono 1.685, cioè 74 più di ieri. Nelle terapie intensive i ricoverati sono 183, cioè 6 in meno di ieri, gli ingressi nell'ultimo giorno in questo reparto sono stati 6 (ieri 16). In Italia l'occupazione dei letti nelle terapie intensive è al 3% (stabile), nei reparti ordinari siamo al 2% (stabile).

Le regioni con più nuovi casi sono Lazio (772 casi), Lombardia (720 casi), Toscana (661), Sicilia (627), Veneto (544), Emilia Romagna (419), Sardegna (403).