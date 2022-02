Tutte le falsità di Putin: il video editoriale di Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera Tutte le falsità di Putin: il video editoriale di Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera

Attualità sabato 26 febbraio 2022 ore 18:09

Covid, 210 morti e 38.375 nuovi casi in Italia

Il tasso di positività è al 8,8%, in calo rispetto al 9,3% di ieri. Sono 763 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 36 in meno rispetto a ieri

ROMA — Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati tracciati 38.375 nuovi positivi al Covid 19, inferiori rispetto al dato superiore ai 40mila positivi giornalieri registrato nelle precedenti 24 ore. Sono stati analizzati 434.077 tamponi molecolari e antigenici secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 440.115. Il tasso di positività è al 8,8%, in calo rispetto al 9,3% di ieri. Ad aumentare è il bilancio dei morti, oggi sono 210. Ieri erano stati 193. Gli attualmente positivi sono 1.140.558, 35.366 in meno. Sono 763 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 36 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. I ricoverati con sintomi nelle degenze ordinarie sono 11.103, 603 in meno. I dimessi e i guariti sono 11.437.706, con un incremento di 74.516 rispetto al dato trasmesso ieri.