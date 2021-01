Covid in Italia, 483 morti e 19.978 nuovi casi

Festa nel centro storico di Lucca, in centinaia ballano in piazza senza la mascherina

Nelle time 24 ore aumentano i nuovi contagi, ieri erano oltre 17mila e 620 i morti. Cala il tasso di positività: è all'11,6%

ROMA — Diminuiscono i nuovi casi di coronavirus in Italia, 19.978 i nuovi registrati nelle ultime 24 ore. Aumentano i tamponi effettuati, 172.119 (ieri 140.267) e diminuisce infatti il tasso di positività che oggi si attesta all'11,6%. Lo rende noto il bollettino odierno del Ministero della Salute.

Gli attualmente positivi in Italia sono 572.842. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva, 6 in più tra ieri e oggi e il totale dei malati gravi sale sono 2.593 mentre sono oltre 22mila quelli ricoverati nei reparti Covid.

I guariti o dimessi oggi sono 17.040, e in totale raggiungono quota 1.606.630.

La regione con più nuovi casi è sempre il Veneto (3.100), seguita da Lombardia (2.506), Sicilia (1.839), Emilia Romagna (1.790), Lazio (1.543) e Piemonte (1.532).