Covid Italia, 4.168 nuovi casi e 44 morti

Diminuiscono i nuovi casi di contagio registrati nelle ultime 24 ore ma aumentano le vittime del Covid. Tasso di positività in rialzo

ROMA — Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati riscontrati 5.168 positivi al Covid individuati nelle ultime 24 ore, mentre ieri erano stati 5.923. Sono 44 invece le vittime in un giorno, in aumento rispetto alle 23 di ieri.

Salgono così a 4.488.779 gli italiani contagiati dal virus da inizio emergenza sanitaria mentre le vittime a 128.795.

I 5.923 nuovi positivi sono stati diagnosticati attraverso 101.341 tamponi molecolari e antigenici, in netto calo rispetto a ieri quando erano stati 175.539. Il tasso di positività quindi risale al 4,11%, rispetto al 3,3% di ieri.

I dimessi e i guariti sono invece 4.224.429, con un incremento di 3.505 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi salgono a 135.555 con un aumento di 617 casi nelle ultime 24 ore.

Aumentano ancora le persone malate di Covid ricoverate negli ospedali italiani: sono 485 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 45 in più rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 158 in più e raggiungono il totale di 3.928.

Per quanto riguarda le regioni, la Sicilia è ancora in vetta con 1.121 nuovi contagiati, seguita da l'Emilia Romagna che ne ha contati 558, poi la Toscana con 434 contagiati in più. Tutte le altre regioni hanno meno di 400 nuovi casi di infezione.