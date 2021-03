Forte terremoto in Adriatico scuote mezza Italia

Le scosse di terremoto molto ravvicinate sono avvenute nel mar Adriatico centrale, la prima alle 14.47 e la seconda circa dieci minuti dopo

ROMA — Due scosse di terremoto molto ravvicinate avvenute nel mar Adriatico centrale hanno fatto sobbalzare mezza Italia. Le due scosse sono state avvertite in modo particolare lungo la costa di Abruzzo, Molise e Puglia, ma anche in Campania e Lazio, ma anche in Croazia e Montenegro.

Le scosse di terremoto sono state registrate dall'Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) nel mare Adriatico attorno alle 15. La

prima scossa, alle 14.47, è stata di magnitudo 5.6 ad una profondità di 5 chilometri, mentre la successiva, alle 15, è stata di magnitudo 4.1 ad una profondità di 10 chilometri.

"La scossa risulta avvertita dalla popolazione - sottolinea in un tweet il Dipartimento della Protezione Civile - La sala situazione Italia è in contatto con le strutture di protezione civile sul territorio".