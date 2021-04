In Italia 9.789 casi di Covid e altri 358 morti

Sempre alto il numero dei decessi delle persone contagiate dal virus e tornano ad aumentare i ricoverati nei reparti ordinari e in rianimazione

ROMA — Anche se nelle ultime 24 ore i casi di coronavirus sono diminuiti è sempre alto il numero di decessi. Sono 9.789 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri 15.746) e il totale delle persone che in Italia hanno contratto il SarsCov2 sale a 3.779.594 dall’inizio dell’epidemia.

Meno casi diagnostica anche per effetto del minor numero di tamponi effettuati: circa 62mila in meno, oggi sono stati infatti effettuati 190.635 test. Mentre il tasso di positività dal 6,2% di ieri scende al 5,1%.

Tra ieri e oggi purtroppo sono morte altre 358 persone contagiate dal virus (ieri 331), per un totale di 114.612 vittime da Febbraio 2020.

Per quanto riguarda le guarigioni, le persone guarite in 24 ore sono oltre 18mila e raggiungono 3.140.565. Diminuiscono anche gli attuali positivi circa 8mila in meno rispetto a ieri, in totale le persone malate risultano essere 524.417 in tutta Italia.

Sul fronte ospedali e ricoveri, purtroppo nelle ultime ore sono aumentati i pazienti ricoverati dopo cinque giorni di decrescita. Sono 78 in più i posti letto occupati nei reparti Covid ordinari, per un totale di 27.329 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva sono 8 in più e portano il totale dei malati più gravi a 3.593.

Le regioni con più casi positivi quest'oggi sono Campania (1.368), Emilia Romagna (1.151), Sicilia (1.110), Lazio (1.057). Tutte le altre Regione contano meno di mille casi.

