In Italia 838 nuovi casi e 40 deceduti

Emergenza Covid, calano ancora i ricoverati e gli attualmente positivi sono poco più di 55mila. Solo tre regioni hanno più di 100 casi

ROMA — Nelle ultime 24 ore sono morte in Italia per Covid-19 40 persone (ieri 56), ma 20 sono relative ad un ricalcolo effettuato nella regione Campania (morti relativi ad Aprile-Giugno 2021 ma non nelle ultime 48 ore). Il totale dei deceduti in questa pandemia è di 127.458.

I nuovi positivi al coronavirus sono 838 (ieri 753). Il totale dei contagiati è di 4.257.289. Gli attualmente positivi in Italia sono 57.732, cioè 2.505 meno di ieri. Così pochi casi attivi non si registravano dal 5 Ottobre.

I dimessi e i guariti sono 3.301 in più di ieri e raggiungono quota 4.072.099.

Gli 838 casi odierni sono emersi dall'analisi di 224.493 test, tra tamponi molecolari e antigenici (ieri 192.541). Il tasso di positività è 0,37% (ieri 0,39%).

Nei reparti Covid ordinari degli ospedali italiani i ricoverati sono 1.771, cioè 128 meno di ieri. Nelle terapie intensive sono 298 i ricoverati, cioè 8 meno di ieri. Gli ingressi giornalieri in quest'ultimo reparto sono stati 9 (ieri 8).

Le regioni con più casi sono Campania, Lombardia e Sicilia, rispettivamente 127, 115 e 111. Nessun'altra regione ha più di 100 nuovi positivi.

