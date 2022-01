Estella a 109 anni tra le nonne record d'Italia

Estella Caprotta, a 109 anni, ha festeggiato in Rsa il suo compleanno record. La pluricentenaria nonna toscana è tra le donne più longeve d’Italia

SAN CASCIANO VAL DI PESA — Tra le donne più longeve d'Italia, Estella Caprotta ha festeggiato i suoi 109 anni nella Rsa San Martino di San Casciano val di Pesa.

“Che cosa ho fatto per arrivare a 109 anni? Semplicemente ho vissuto a pieno ogni momento, bello e brutto della mia vita, senza mai voltarmi indietro, mi piacerebbe festeggiare tutti i giorni come oggi, con l’affetto dei miei parenti e di chi mi è venuto a trovare, mi basta salutarli dal vetro e sapere che stanno bene, il Covid ci costringe a stare lontani, ma io sono qui che li aspetto… ho ancora tutto il tempo del mondo” ironia, equilibrio e gioia di vivere, in queste parole è il segreto di Estella.

San Casciano ha brindato alla vita in tempo di Covid. La comunità si è unita per la celebrazione del compleanno che batte ogni record nel Chianti dove le centenarie e i centenari sfiorano la ventina.

Estella Caprotta, nonnina argentino-toscana ha spento 109 candeline sulla torta millefoglie in omaggio al cammino ultrasecolare. A farle festa con un dono profumato e una chiacchierata ‘urlata’ da una parte all’altra del vetro della struttura la vice sindaca Elisabetta Masti e i familiari commossi di Estella. All’interno della Rsa tutta l’equipe riunita intorno a lei, Niccolò Sborgi e Simona Masini, rispettivamente amministratore delegato e direttrice della Rsa Villa San Martino, le animatrici e le operatrici sanitarie, gli altri ospiti della residenza assistenziale.

“E’ stato uno dei momenti più veri ed emozionanti degli ultimi anni - ha detto la vice sindaca Elisabetta Masti - in cui ho potuto toccare, anche se a distanza, il profondo senso della vita. Il carattere e il temperamento di una donna che ha accolto e superato ogni sfida con il sorriso e la capacità di adattarsi ad ogni situazione, anche la più difficile, sono un esempio per tutti, un modello di forza interiore e giovialità che abbiamo il privilegio di conoscere e festeggiare”.

Estella Caprotta è nata a Buenos Aires da genitori italiani. In Italia ha conosciuto due guerre mondiali e visto nascere la Repubblica, si è sperimentata in mille mestieri: dal lavoro di sarta nel famoso atelier di famiglia a Livorno, che tra le clienti più celebri ha annoverato dive del cinema internazionale come Sophia Loren, a quello dell’accoglienza turistica nei migliori alberghi italiani, avendo qualità e competenze da poliglotta.