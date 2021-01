Bimbi violentati e svastiche in chat, indagati 12 giovanissimi

Foto e altro materiale sono stati scambiati su un gruppo Whatsapp di cui facevano parte anche ragazzi dai 13 ai 17 anni. Perquisizioni e sequestri

PROVINCIA DI SIENA — Sono 12 i ragazzi, in maggioranza ancora minorenni, indagati in un'inchiesta della procura minorile fiorentina che oggi ha portato a una serie di perquisizioni in Toscana, Piemonte, Lombardia, Veneto e Campania nel corso delle quali sono stati sequestrati telefoni cellulari, computer e altri supporti informatici contenenti immagini e altro materiale pedopornografico oppure inneggiante a Hitler e al nazismo o al terrorismo di matrice islamista. Nelle foto e nei filmati ci sono anche bambini piccolissimi costretti a subire violenze sessuali.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il materiale in questione veniva scambiato su Whatsapp tramite una chat denominata "Gruppo Utistico" di cui facevano parte alcuni maggiorenni e adolescenti di età compresa fra i 13 e i 17 anni.

Il gruppo è stato individuato dai carabinieri di Siena approfondendo gli accertamenti su un'altra chat scoperta nel 2019 e denominata The Shoah Party.

I giovani indagati sono stati interrogati e sono in corso accertamenti su un'altra ventina di ragazze e ragazzi iscritti alla chat.