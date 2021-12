Tornado in Kentucky, Mayfield rasa al suolo: le immagini dall'alto Tornado in Kentucky, Mayfield rasa al suolo: le immagini dall'alto

Cronaca sabato 11 dicembre 2021 ore 21:10

Un altro incidente di caccia, uomo in fin di vita

Secondo incidente di caccia in Toscana in poche ore, un altro cacciatore è stato colpito da una fucilata e si trova ricoverto in prognosi riservata

CETONA — Un altro incidente di caccia in Toscana, si tratta del secondo in poche ore. Questa volta a restare ferito gravemente un uomo di 56 anni colpito da un proiettile durante una battuta di caccia. Il cacciatore rimasto ferito è stato ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Le Scotte di Siena. L'incidente, le cui cause sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri, è avvenuto intorno alle 15,30 a Cetona, sempre nel Senese, nelle vicinanze della Strada provinciale 21.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri, i sanitari del 118 che hanno trasferito l'uomo d'urgenza con l'elisoccorso Pegaso in ospedale. Si tratta del secondo incidente di caccia della giornata avvenuto nel Senese, nel primo un uomo di 58 anni ha perso la vita in una battuta di caccia al cinghiale Rapolano Terme. Anche in questo caso indagano i carabinieri.