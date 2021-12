​Vendere vini pregiati online: come avviare un business di successo?

Tra i vari prodotti che vediamo proposti sugli e-commerce presenti sul web di recente hanno cominciato a prendere piede anche i vini pregiati.

ITALIA — Se guardiamo ai numeri le vendite di vino online nel 2020 sono aumentate addirittura del 102%, a dimostrazione del grande interesse del pubblico verso questi prodotti.

La pandemia da Covid-19 ha sicuramente contribuito a questa crescita, ma la verità è che questo successo non sembra destinato a scemare, anzi sembra proprio che questo settore sia destinato a mantenersi stabile ad alti livelli. Proprio per questo molte persone stanno pensando di cominciare a vendere vini pregiati online e lanciarsi in questa attività che sembra essere fruttuosa.

Oggi è possibile farlo mettendo su un e-commerce. Essendo questa a tutti gli effetti un’attività commerciale, coloro che iniziano il percorso, va ricordato, hanno l’obbligo di avviare una partita IVA per e-commerce. Questa può essere aperta anche con il supporto di un servizio telematico come Fiscozen, che si dedica proprio a consigliare ed assistere chi intende lanciarsi in un business digitale in modo giusto.

Che altro serve, però, per aprire un e-commerce di vini pregiati di successo? Vediamolo insieme in questo breve articolo.

Consigli per creare un e-commerce di vini pregati di successo

Ecco alcuni consigli che possono essere utili per avviare questo tipo di attività al meglio:

Definire una strategia completa e gli obiettivi che si vogliono perseguire è il punto di partenza quasi obbligatorio per avviare un e-commerce di questo tipo, ma anche qualsiasi altra attività.

Scegliere la piattaforma a cui affidare le transazioni, che deve chiaramente essere sicura e affidabile e dare garanzia di funzionamento 24 ore su 24.

Proporre vini pregiati, che lo siano davvero. Non bisogna cedere alla tentazione di risparmiare proprio sull’offerta del prodotto, poiché questo è un ottimo modo per perdere credibilità e di conseguenza clientela. Ecco perché scegliere quali vini e dove rifornirsi è fondamentale. Meglio ancora se la produzione di vini è propria, in questo modo l’offerta sarà ancora più originale e ricercata.

Promuovere la propria attività nel modo giusto, indirizzando le sponsorizzazioni al pubblico giusto e alla fascia giusta di età. Per fare questo bisogna rivolgersi a degli esperti del settore, che sappiano precisamente dove e come posizionare le sponsorizzazioni.

Rivolgersi a esperti del settore anche per quanto riguarda il lato fiscale. Essere in regola col fisco è assolutamente necessario e per una soluzione low-cost ma professionale ci si può rivolgere a servizi di consulenza fiscale online molto utili per chi inizia da zero come imprenditore digitale.

Seguendo questi semplici consigli si può riuscire ad avviare un e-commerce di vini pregiati di successo e si possono ottenere, con tempo e costanza i risultati sperati.