Il campanile non è sicuro, la chiesa resta chiusa

Succede a Larderello, per sistemare la costruzione e metterla in sicurezza è stato stimato un costo d'intervento di 100mila euro

POMARANCE — Come confermato dall'amministrazione comunale la chiesa di Larderello è chiusa perché il campanile ha problemi strutturali.

La decisione di chiudere la chiesa è stata presa di concerto dal Comune e dalla diocesi di Volterra.

È stata già avviata un'indagine per capire le condizioni del campanile, realizzato dal celebre architetto Giovanni Michelucci. La prima fase dell'intervento per la messa in sicurezza ha un costo stimato di 100mila euro.