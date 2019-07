Accoglienza, un referendum per abrogare la legge

Dopo l'ok alla nuova legge regionale sui diritti samaritani, l'annuncio dell'avvio di una raccolta di firme per chiedere il referendum abrogativo

FIRENZE — Non si spengono le polemiche sulla nuova legge sui diritti samaritani messa a punto dalla giunta regionale e approvata dal Consiglio del Palazzo del Pegaso ieri sera con i voti del Pd, di Mpd e di Sì Toscana a Sinistra.

I sostenitori delle forze di opposizione, fortemente contrarie alle nuove norme, hanno annunciatola costituzione di un comitato per raccogliere le firme necessarie a chiedere un referendum abrogativo.

"Ieri è stata approvata in Consiglio regionale della Toscana, la legge regionale toscana ipocritamente ribattezzata 'legge dei diritti samaritani' - si legge in un comunicato - La legge di fatto punta ad aggirare il primo decreto sicurezza e assicurare cibo, scuola e sanità gratis a tutti gli immigrati, anche quelli clandestini. Una norma che, per dirla con le parole del Viminale, ha un "sapore eversivo" perché sfida una legge dello Stato e che fa razzia dei fondi pubblici regionali penalizzando, in primis, gli stessi toscani. Un provvedimento fazioso e concettualmente sbagliato, voluto e votato da Pd, Mdp e Sì-Toscana a sinistra. Una norma che distrae fondi da una sanità a pezzi, con forti criticità per gli ospedali di Torregalli e borgo San Lorenzo, a favore di cooperative che dovranno poi gestire i servizi dati agli immigrati, irregolari inclusi. Una legge quindi che profuma di incostituzionalità. Una legge che auspichiamo venga impugnata dal governo davanti alla Corte Costituzionale".

"Una scellerata legge contro la quale si sono scagliati il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella (FI) e il capogruppo di Forza Italia a Palazzo del Pegaso, Maurizio Marchetti, Paolo Marcheschi di FDI e il gruppo consiliare della Lega - si legge ancora nella nota - Come ricordano Stella e Marchetti, l'ultimo dossier Caritas ha evidenziato che in Toscana sono 62mila le famiglie in povertà assoluta e 94mila quelle con Isee sotto i 6mila euro. Il buonsenso e il senso di giustizia direbbero di occuparsi prima di queste persone, considerando anche che spesso si tratta di famiglie con figli e con anziani a carico Purtroppo l'ideologia, a sinistra, prende sempre il sopravvento sulla realtà. Come dimostra la surreale raccolta fondi per le spese legali della Sea Watch, promossa dal Pd, o come dimostra questa legge regionale, che vuole dare gratis anche agli immigrati clandestini risorse e servizi che non hanno neppure i toscani. Qui si è perso il contatto con il mondo reale. Senza contare che questa norma attirerà in Toscana tutti i migranti d'Italia, attratti dal miraggio di vivere totalmente sulle spalle dei contribuenti".

"Occorre che anche in Val di Sieve e in Mugello ci si attivi in ogni modo contro questa vergognosa Legge Regionale - conclude il comunicato - Dobbiamo costituire un comitato che unisca tutte le forze di centrodestra facendo partire una raccolta di firme per richiedere referendum abrogativo. Ci rivolgiamo anche alle associazioni e ai cittadini che vedono.