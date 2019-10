Arriva l'anagrafe dell'aglione della Valdichiana

Le Regione ha finanziato con i fondi europei il progetto per la caratterizzazione geografica della produzione dell'aglione

FIRENZE — La Regione Toscana ha finanziato con i fondi del piano di sviluppo rurale 2014-2020 anche il "Vero Aglione della Valdichiana" presentato nella primavera 2018 dalla società Qualità e Sviluppo Rurale di Montepulciano in collaborazione con l'Università di Siena, Anci Toscana, Cia Toscana, la società Agricoltura è vita-Etruria e quattro produttori dell'Associazione per la Tutela e la Valorizzazione dell'Aglione della Valdichiana.

Il progetto è nato da un'idea di due docenti universitari, Stefano Biagiotti dell'Università Telematica Pegaso e Stefano Loppi dell'ateneo senese e prevede la caratterizzazione geografica dell'Aglione della Valdichiana con la tecnica del fingerprinting, per dare la certezza della provenienza evitando frodi e valorizzando un prodotto tipico la cui riscoperta ha creato intorno a sé molto interesse.

Verrà valutata la biodiversità, considerando le tecniche colturali a basso impatto ambientale di questo prodotto tipico e verrà creato un sistema informatico, messo a disposizione dell'aziende, capace di fornire al consumatore finale le informazioni sul prodotto con un semplice QR-code.

Il progetto è stato anche presentato al forum della Pubblica Amministrazione, a Roma, guadagnando il premio come migliore progetto nell'ambito dell'"Alimentazione, salute e welfare" su cento progetti finalizzati a centrare gli obiettivi dell'agenda 2030.

Le risorse messe a disposizione della Regione Toscana sono di €. 313.611,50.

"E' un grande risultato per completare gli studi sull'Aglione della Valdichiana fornendogli una carta d'identità," dice Stefano Biagiotti responsabile scientifico del progetto "che si aggiunge alla caratterizzazione morfologica in atto e a quella nutrizionale e nutraceutica, che verrà presentata a Civitella in Val di Chiana il 19 ottobre. Il modello che abbiamo pensato potrà essere replicato su qualsiasi prodotto, ed è proprio questa l'innovazione. Non escludo che il progetto possa essere presentato anche al MiPAAF, anche con l'aiuto e il sostegno della Regione Toscana che ha creduto nella validità dell'idea, per essere applicato a livello nazionale. Riteniamo di aver messo un altro tassello per combattere la contraffazione, dare garanzia ai produttori seri e ai consumatori, che sono disposti a pagare di più un prodotto tipico di provenienza certa e ad alto valore come il nostro aglione."

Il progetto, per il suo trasferimento d'innovazione, è stato ritenuto applicativo dell'Agricoltura 4.0: smart e digital.

Un altro esempio della capacità progettuale dell'area vasta Valdichiana, verso uno sviluppo locale sostenibile e di qualità.