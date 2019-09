Aiuti Ue per il maltempo, c'è anche la Toscana

La commissione bilanci del Parlamento Europeo ha dato l'ok allo sblocco di 277 milioni per i danni causati dal maltempo lo scorso autunno

Manca solo il voto del Parlamento europeo in seduta plenaria il 18 settembre per rendere esecutivo lo sblocco delle risorse messe a disposizione dell'Italia per riparare i danni causati dal maltempo lo scorso autunno. Si tratta in totale di 277 milioni di euro al cui impiego la commissione bilancio dell'europarlamento ha dato via libera.

Tra le regioni che potranno usufruire dei fondi, quindici in tutto, c'è anche la Toscana che fu duramente provata dagli eventi meteorologici. La regione che subì i danni maggiori fu il Veneto.

Il Parlamento europeo ha chiesto di stanziare circa 8 milioni di euro a testa anche per Austria e Romania, anch'esse colpite duramente dal maltempo.