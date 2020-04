Contagiati 5.273 toscani, 406 nuovi positivi

L'incremento dei tamponi, più di quattromila in 24 ore, ha consentito di individuare un maggior numero di nuovi contagiati. Quindici le nuove vittime

FIRENZE — E' iniziato lo screening a tappeto nelle residenze sanitarie assistite, il numero di tamponi effettuati in un giorno è salito a 4.149 (il più alto dall'inizio dell'emergenza coronavirus) e il numero di nuovi casi positivi al Covid-19 individuati in Toscana in un giorno arriva a 406, per un totale di 5.273 contagiati.

Restano invece stazionari i decessi, quindici in tutto (ieri erano stati nove e due giorni fa tredici), mentre i guariti arrivano a 216.

Nonostante l'incremento dei nuovi positivi, l'aumento del numero di persone ricoverate in ospedale è contenuto, tredici in più rispetto a ieri, 1.430 in tutto. Scendono a 295 i ricoverati in condizioni critiche in terapia intensiva, due in meno nelle ultime 24 ore.

Tolti i deceduti e i guariti, i toscani attualmente positivi e in cura rimangono dunque 4.789.

Il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, che ha fortemente voluto l'incremento dei test, sia con il tampone che sierologici sul sangue, ha sottolineato l'importanza di individuare il maggior numero possibile di positivi. "Questo ci permette di isolare chi è contagiato o di procedere con il ricovero in ospedale se necessario - ha scritto Rossi su Facebook - Ci sono ormai 20mila persone in vario modo sotto controllo sanitario in Toscana".

Di 5.273 tamponi fino ad oggi risultati positivi al test, questa è la suddivisione per provincia di segnalazione, che non sempre corrisponde necessariamente a quella di residenza:

- 1.419 Firenze, 346 Pistoia, 291 Prato (totale Asl centro: 2.056),

- 802 Lucca, 644 Massa-Carrara, 515 Pisa, 301 Livorno (totale Asl nord ovest: 2.262),

- 264 Grosseto, 334 Siena, 357 Arezzo (totale sud est: 955).

Dal primo febbraio ad oggi nei laboratori toscani sono stati effettuati in tutto 40.724 tamponi, su 35.721 persone (in alcuni casi sono stati effettuati più test per lo stesso paziente).

Dal monitoraggio giornaliero sono invece 14.340 le persone in isolamento domiciliare in tutta la Toscana: 6.706 nella Asl centro, 6.205 nella Asl nord ovest, 1.429 nella Asl sud est.

Queste le nuove vittime inserite nel bollettino giornaliero della Regione:

- uomo di 82 anni, Barga;

- uomo di 89, Lucca;

- donna di 94, Peccioli;

- donna di 96, Bagnone;

- uomo di 86, Pietrasanta;

- uomo di 83, Camaiore;

- uomo di 76, Pisa;

- uomo di 83, Capannori;

- uomo di 75, Pisa;

- donna di 74, Viareggio;

- uomo di 86, Campi Bisenzio;

- uomo di 76, Firenze;

- uomo di 68, Pistoia;

- uomo di 68, Campi Bisenzio;

- uomo di 79, Castiglione della Pescaia.