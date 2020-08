Covid di Ferragosto, 38 nuovi casi in Toscana e un altro decesso

Non si registravano vittime dal 4 Agosto. L'età media dei nuovi contagiati è 30 anni, 9 sono tornati dall'estero, 1 fa parte del focolaio in discoteca

FIRENZE — Salgono a 38 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Toscana (ieri erano stati 26) e portano a 10.799 il totale dei contagiati.

Sette dei nuovi positivi sono stati identificati attraverso il tracciamento dei contatti stretti di persone già infettate e 31 grazie all'attività di screening (i test sierologici sul sangue). L'età media dei nuovi contagiati è bassa, circa 30 anni; il 46% non ha alcun sintomo della malattia, il 46% ne manifesta solo 1 o due e l’8% ha invece una sintomatologia più diffusa ma lieve.

Su 38 nuovi casi, 12 sono persone rientrate in Toscana dall'estero, di cui 9 dopo un periodi di vacanza. Tre sono contatti stretti di queste ultime. Un altro dei nuovi casi è collegato al focolaio della discoteca Seven Apples di Marina di Pietrasanta a cui si aggiungono 2 contatti stretti dei frequentatori del locale rimasti contagiati (vedi qui sotto gli articoli collegati).

I 38 nuovi positivi sono stati individuati i 7 province toscane diverse: 18 in quella di Firenze, 10 in quella di Lucca, 3 nel pratese, 2 ciascuna nelle province di Pisa, Livorno e Grosseto e 1 nel pistoiese.

Dopo 10 giorni senza nuove vittime, oggi si è verificato un nuovo decesso di una persona positiva al Covid, un uomo di 89 anni, residente in provincia di Lucca. Il totale delle vittime sale a 1.138.

Ci sono anche 8 nuovi guariti per un totale di 9.028, di cui 130 clinicamente guarite (scomaprsa dei sintomi) e 8.898 con doppio tampine negativo.

Tolti i deceduti e i guariti, gli attualmente positivi al Covid in Tosana sono oggi 633. Di questi, 13 sono ricoverati in ospedale, si cui 4 in terapia intensiva in condizioni gravi; altri 620 sono in isolamento a casa con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o privi di sintomi (31 in più rispetto a ieri).

Sono invece 1.782 (stabili rispetto a ieri) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (ASL Centro 1.054, Nord Ovest 479, Sud Est 249).

Nelle ultime 24 ore sono state eseguiti 3.767 tamponi per un totale di 467.475 test.

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri:

- 3.378 i casi complessivi ad oggi a Firenze (18 in più rispetto a ieri),

- 579 a Prato (3 in più), 772 a Pistoia (1 in più), 1.078 a Massa, 1.440 a Lucca (10 in più),

- 974 a Pisa (2 in più), 498 a Livorno (2 in più),

- 734 ad Arezzo, 451 a Siena, 424 a Grosseto (2 in più).

Altri 471 i casi positivi sono stati notificati in Toscana ma abitano in altre regioni.

La Toscana resta al 10mo posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 290 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 419 x100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 553 casi x100.000 abitanti, Lucca con 371, Firenze con 334, la più bassa Livorno con 149.

I 1.138 i deceduti in Toscana dall'inizio dell'epidemia sono così ripartiti fra le province: 417 a Firenze, 52 a Prato, 81 a Pistoia, 174 a Massa Carrara, 145 a Lucca, 90 a Pisa, 63 a Livorno, 50 ad Arezzo, 33 a Siena, 25 a Grosseto, 8 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 30,5 x100.000 residenti contro il 58,4 x100.000 della media italiana (11° regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (89,3 x100.000), Firenze (41,2 x100.000) e Lucca (37,4 x100.000), il più basso a Grosseto (11,3 x100.000).