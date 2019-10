La Toscana si blinda contro il bullismo

Proposta di legge presentata dal gruppo Pd in Consiglio regionale per prevenire e contrastare il fenomeno anche nella sua forma sul web

FIRENZE — Azioni concrete per non lasciare soli i ragazzi vittime di bullismo e cyberbullismo. Sono contenute nella proposta di legge del gruppo consiliare del Partito Democratico in Consiglio regionale. I contenuti sono stati illustrati dalla consigliera Ilaria Giovannetti, prima firmataria del testo, dal presidente della Commissione Sanità Stefano Scaramelli e dall'assessore regionale alla presidenza Vittorio Bugli.

Per contrastare il bullismo che riguarda 2 giovani su 5, i 9 articoli della proposta di legge, chiesta dai ragazzi del Parlamento degli Studenti della Toscana, prevede una specifica formazione per il personale delle scuole, educazione all'uso dei mezzi informatici, monitoraggio ed educazione tra pari per responsabilizzare i ragazzi stessi.

Le azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo riguardano in particolare scuole, luoghi di aggregazione giovanile e di ambito sportivo. Dei finanziamenti previsti potranno beneficiare i Comuni, gli istituti scolastici, le aziende del sistema sanitario e gli enti di ricerca.

Nella proposta di legge è inserita anche la creazione di un 'Comitato regionale per la lotta al bullismo e al cyberbullismo'.