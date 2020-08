Caccia al Covid, tamponi gratuiti nelle stazioni e nei porti toscani

Nuova ordinanza del presidente Rossi: i test al via dal 26 Agosto. Si comincia nei porti di Livorno e Piombino e poi in alcune stazioni ferroviarie

FIRENZE — La Toscana a caccia del Covid traccia i positivi al virus nei porti e nelle stazione ferroviarie. Ecco l'ordinanza annunciata ieri dal presidente della Regione Toscana Enrico Rossi che dà il via alla campagna di test molecolari nei porti e nelle stazioni ferroviarie toscane. Qui saranno allestiti presidi sanitari dove i viaggiatori in transito potranno effettuare, su base volontaria e gratuitamente i tamponi.

Potranno usufruire del servizio sia i residenti in Toscana che chi non lo è. I presidi sanitari saranno aperti dalle 8 del mattino di mercoledì 26 agosto. Il via della campagna partirà dai porti di Livorno e Piombino e poi sarà estesa alle stazioni ferroviarie di Firenze, Pisa, Arezzo, Viareggio e Grosseto. Ad allestire le postazioni saranno le Asl territoriali.

Naturalmente le persone che si sottopongono al test dovranno attenersi ai comportamenti previsti per l’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora, fino alla comunicazione del test entro le 24-36 ore successive. E in caso di positività la persona sarà presa in carico dal dipartimento di prevenzione della Asl di riferimento per la procedura di quarantena e di sorveglianza sanitaria.

I viaggiatori residenti in Toscana possono prenotare il tampone entro le 24 ore dall'arrivo sul sito http://viaggiasicuro.sanita.toscana.it/. La prenotazione potrà essere fatta dalle ore 20 di martedì 25 agosto, anche poco prima dell’arrivo in stazione o dello sbarco nei porti.