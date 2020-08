In Italia 953 nuovi casi, tamponi in netto calo

Di nuovo sotto quota mille i positivi rilevati in 24 ore ma i tamponi sono stati ventunomila in meno. I nuovi decessi sono 4. In crescita i ricoverati

ROMA — Torna a tre cifre, 953, il totale dei nuovi casi di Covid registrati in Italia (ieri erano 1.210) nell'arco delle ultime 24 ore ma c'è da sottolineare che sono stati anche meno i tamponi eseguiti, passati dai 67.371 di ieri ai 45.914 di oggi. Resta comunque elevato il numero dei nuovi contagiati e ancora una volta è il Lazio, con 146 nuovi casi, seguito da Emilia-Romagna e Veneto, entrambi a 116 nuovi contagiati. Dopo, la Lombardia con 110 nuovi contagiati in un giorno.

Il totale delle persone colpite da Covid-19 dall'inizio dell'epidemia sale a 260.298.

I morti in più in un giorno sono stati 4 per un totale, dall'inizio dell'epidemia, di 35.441. I guariti salgono a 205.662 (+192).

In terapia intensiva ci sono 4 persone in meno di ieri (65 in tutto), mentre i ricoverati sono 1.045 (+74). In isolamento domiciliare ci sono 18.085 persone.

Tre le regioni a zero nuovi contagi: Molise, Val d'Aosta e Basilicata.