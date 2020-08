Covid, la Toscana si arma, tamponi nelle stazioni, porti e aeroporti

La Regione Toscana ha deciso di istituire presidi sanitari nei luoghi di maggiore movimento per contenere la diffusione del contagio da coronavirus

FIRENZE — Presidi sanitari nei luoghi di maggior afflusso di viaggiatori dove poter effettuare il prelievo dei tamponi naso faringei per contenere e controllare la diffusione del contagio. Il presidente della Regione Enrico Rossi ha annunciato che la Toscana di istituirà presidi per effettuare i test Covid nelle stazioni ferroviarie alta velocità, porti e aeroporti.

Qui, secondo quanto annunciato su Facebook da Rossi, verrà offerto liberamente a tutti, toscani e non toscani, di effettuare il test molecolare per tracciare più persone contagiate possibili e provvedimenti di quarantena e di isolamento.

In Toscana nelle ultime settimane si è registrato un aumento notevole di casi di persone positive di rientro dalle vacanze, sia da altre regioni italiane come la Sardegna e l'Emilia Romagna che dall'estero, come Malta, Grecia e Spagna. Oggi in Toscana si sono registrati 59 nuovi casi di SarsCov2, di questi 22 sono riconducibili a persone rientrate dall'estero e dalle vacanze. I casi di coronavirus registrati nell'ultima settimana sono stati 376. Nella settimana dal 6 al 12 Agosto, erano stati 162.

Negli aeroporti toscani di Pisa e di Firenze, già dalla fine di Luglio, le Asl toscane hanno attivato le stazioni di filtraggio anti-Covid per i viaggiatori ed è possibile anche effettuare test sierologici.