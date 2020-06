Centrodestra in piazza anche in Toscana

Flash mob al piazzale Michelangelo in concomitanza con la manifestazione nazionale a Roma contro il governo. Raduni in altre tre città toscane

FIRENZE — Anche in Toscana il centrodestra unito è sceso in piazza per l'annunciato flash mob del 2 Giugno, nel giorno della Festa della Repubblica la cui scelta ha fatto molto discutere.

A Firenze in molti, tra cui parlamentari, consiglieri regionali e sindaci di Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia sono arrivati al piazzale Michelangelo.

"Ripartiamo insieme per l'orgoglio italiano: questa la frase simbolo scelta per un appuntamento che vuole stigmatizzare apertamente l'operato di un Governo il quale non ha saputo affrontare al meglio l'emergenza Coronavirus, mettendo quindi in chiara difficoltà economica moltissimi italiani e toscani", così in una nota il centrodestra unito ha spiegato le ragioni del flash mobo che si è svolto in contemporanea con la manifestazione nazionale a Roma a cui hanno partecipato il leader della Lega Matteo Salvini, di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni e di Forza Italia Antonio Tajani.

Sempre in Toscana altre manifestazioni sono state indette ad Arezzo, Follonica e Viareggio, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale previste dalle disposizioni anti-coronavirus (che a Roma è stato più difficile mantenere).

"Oggi è una giornata importante per l'Italia e per gli italiani che vogliono ripartire. Le persone oggi sperano in una nazione che li aiuti a ripartire ma da questo governo abbiamo avuto poche risposte. Noi siamo qui non tanto contro per le persone, per i cittadini di questo Paese", ha detto l'europarlamentare toscana della Lega ed ex sindaca di Cascina Susanna Ceccardi. (qui sotto l'intervista a Susanna Ceccardi)