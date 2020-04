Consiglio Regionale online, rimborsi donati alla sanità? Forse

Irene Galletti del M5s ha chiesto ai colleghi consiglieri di donare il rimborso spesa alla sanità per l'emergenza Covid. Ecco chi ha aderito

FIRENZE — Il Consiglio regionale è convocato in audio-videoconferenza oggi giovedì 2 aprile alle 14.30 con all'ordine del giorno la comunicazione della giunta regionale sulla diffusione del Covid-19, aspetti sanitari e ricadute economiche. Quindi i consiglieri regionali si collegheranno da casa senza necessità di raggiungere il Palazzo del Pegaso a Firenze.

La settimana scorsa la consigliera Irene Galletti del M5s, candidata presidente alla Regione, ha chiesto ai colleghi di rinunciare ai rimborsi spesa per gli spostamenti e di donarli al servizio sanitario regionale, da settimane sotto l'enorme pressione dell'emergenza Coronavirus. Ma qual è stata la risposta?

Da un punto di vista tecnico, in virtù della legge regionale 3/2009, la donazione si può fare: coloro che intendessero effettuare atti di liberalità a favore di soggetti impegnati nell’emergenza epidemiologica da Covid-19 possono utilizzare un apposito modello, delegando così l' ufficio ad effettuare contestualmente la trattenuta sull’indennità spettante ed il relativo versamento a favore del soggetto individuato". La richiesta può essere inserita nel prossimo cedolino del mese di Aprile.

Donare i rimborsi spese vorrebbe dire mettere a disposizione della sanità toscana circa 37mila euro, ovvero la cifra che, complessivamente, i consiglieri regionali, ad eccezione di quelli residenti a Firenze, percepiscono ogni mese, ripartita in quota parte uguale - circa mille euro - sia che arrivino da Pontremoli o da Pontassieve.

Vediamo chi ha aderito fino al momento in cui scriviamo

- Il gruppo del Movimento 5 stelle formato da Irene Galletti, che ha presentato la proposta, Andrea Quartini e Giacomo Giannarelli già si decurta gran parte dello stipendio, rinunciando di fatto a rimborsi km e indennità di funzione, ed in due anni ha donato circa 85mila euro.

- Il gruppo di maggioranza del PD - 21 consiglieri su 41 - si è detto disponibile ed attende una proposta formale dall'ufficio di presidenza

- Per quanto riguarda Italia Viva, Stefano Scaramelli, Massimo Baldi e Titta Meucci hanno fatto donazioni private.

- Il consigliere di Forza Italia, Maurizio Marchetti devolve una quota del proprio rimborso ad enti noprofit mentre Marco Stella ha donato materiale sanitario

- Per Fratelli d'Italia, Paolo Marcheschi dichiara: “Ho devoluto l’indennità del mese di marzo all’iniziativa nazionale di FdI in favore dell’ospedale di Bergamo. E sto acquistando mascherine da distribuire agli anziani di Campo di Marte a Firenze”

- Dalla Lega fanno sapere che la consigliera Elisa Montemagni ha fatto donazioni agli ospedali San Luca di Lucca e Versilia, oltre all' acquisto di un certo numero di mascherine per i volontari di Massarosa, Marco Casucci donazioni a favore degli ospedali della provincia di Arezzo, Roberto Biasci donazioni alla Misericordia di Piombino, Luciana Bartolini, alla protezione civile del pistoiese e Croce Rossa Buggiano e Jacopo Alberti farà una donazione a breve, decidendo in questi giorni il beneficiario.

- Toscana a Sinistra promuove l’autoriduzione dello stipendio di consigliere e la devoluzione alle necessità dell’emergenza. Ma Tommaso Fattori e Paolo Sarti (residenti a Firenze) evidenziano che i loro rimborsi casa lavoro sono bassissimi e che quindi donerebbero solo 500 euro a testa, un po' poco. Quindi Toscana a Sinistra propone piuttosto di decurtare l'indennità a favore dell'emergenza, come già fanno entrambi i propri rappresentanti in Consiglio regionale, e ritiene sia utile prevedere la possibilità di mettere questi denari anche per gli straordinari di medici, infermieri e operatori socio sanitari.

- Nel gruppo gruppo misto Monica Pecori (ex M5s oggi Toscana per Tutti) ha già provveduto in forma strettamente personale a fare donazioni ed è pronta, come da mozione presentata alla giunta, a devolvere la propria indennità per congrui emolumenti al personale impegnato nell'emergenza; Gabriele Bianchi (Ex M5s oggi Toscana nel cuore) non siamo riusciti a contattarlo, Roberto Salvini (ex Lega) è intenzionato a fare donazioni nei prossimi giorni ed infine Serena Spinelli (Ex PD oggi Articolo Uno - 2020 a sinistra) ha già fatto un erogazione liberale ad Estar nel mese di Marzo e per Aprile ha sottoscritto il modulo del Consiglio regionale per la trattenuta e il versamento per atti di liberalità.