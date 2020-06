Covid, cosa può riaprire il 13 giugno in Toscana

Sono molte le attività che riaprono nella nostra regione: discoteche all'aperto, eventi fieristici, congressi. Dal 15 via libera ai centri estivi 0-3

FIRENZE — A seguito dell'emanazione del nuovo decreto del governo, in considerazione della positiva evoluzione dell'epidemia di Covid in Toscana, il presidente della Regione Enrico Rossi ha ribadito in una nuova ordinanza, la n° 66, quali sono le attività che potranno riaprire dal 13 giugno sul territorio regionale.

A partire da sabato 13 Giugno in Toscana varie attività ancora chiuse per l'emergenza Covid: i cinema gli spettacoli dal vivo, i congressi e i grandi eventi fieristici, le sale giochi e scommesse, le cerimonie, le discoteche, gli impianti di risalita.

I congressi e le fiere si potranno organizzare assicurando la distanza di un metro tra le persone e valutando il numero dei partecipanti rispetto agli spazi per evitare assembramenti.

Quanto alle discoteche possono riaprire rimodulando la capienza per garantire un metro di distanza sempre e almeno due sulla pista da ballo. L’attività da ballo per adesso sarà consentita solo all’aperto. Laddove non sia possibile rispettare il metro di distanza tra le persone sarà obbligatorio indossare sempre la mascherina.

Sono state fissate anche le capienze per gli spettacoli dal vivo: non più di duecento persone al chiuso e mille all’aperto.

Via libera invece dal 15 giugno anche ai centri estivi per bambini da zero a tre anni e ai campi estivi con pernottamento per i più grandi.

Subito dopo l’emanazione stanotte del Dpcm e delle relative linee guida per questo settore la Toscana ha subito proceduto al loro recepimento sul territorio regionale. L’organizzazione dei centri estivi da zero a tre anni e dei campi estivi (con pernottamento) da sei anni in su dovrà rispettare le misure per prevenire i rischi di contagio specificate nell’allegato all’ordinanza.

