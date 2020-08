Il Covid ferma il Treno della Memoria

L'epidemia ha reso impossibile organizzare in tempo per gennaio 2021 il convoglio con 500 studenti diretto ad Auschwitz

FIRENZE — Il Treno della Memoria che dal 2002 parte dalla Toscana alla volta di Auschwitz e che dal 2007 è organizzato a cadenza biennale salterà il prossimo viaggio, previsto per gennaio 2021. Colpa dell'epidemia di Covid-19 che, spiega la Regione che dall'inizio organizza l'iniziativa, rende impossibile preparare il viaggio. I tempi, infatti, imporrebbero di iniziare adesso a organizzare il convoglio, lungo sedici carrozze con cinquecento studenti degli ultimi due anni di scuola superiore a bordo.

In compenso, per non perdere l'anno e continuare a tenere viva la Memoria, sono stati riorganizzati i corsi preparatori per gli insegnanti che, di norma, si tengono a fine agosto. Quest'anno, invece, saranno spalmati dal 28 agosto al 16 dicembre con 250 posti a disposizione anziché 60. I corsi si svolfereanno online e non in presenza. Tra le iniziative, sono previsti anche otto dialoghi, sempre online, ma fruibili anche dagli studenti.

Nel corso degli anni, oltre al Treno della Memoria, si sono svolti, a cadenza biennale, anche i Meeting al Mandela Forum di Firenze con testimoni, ospiti e superstiti: voci, sempre meno, da ascoltare e trattenere.