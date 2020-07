Epidemia Covid, preoccupano i nuovi focolai

Il ministro alla salute Roberto Speranza valuta nuove misure per arginare il rischio contagio, come il Trattamento sanitario obbligatorio

FIRENZE — Dopo una settimana dove i casi di coronavirus in Italia e in Toscana non accennano a diminuire a causa di alcuni nuovi focolai, soprattutto all'interno di famiglie e innescati da viaggi all'estero, il governo sta valutando una stretta su chi rifiuta le cure. Quello che preoccupa sono proprio i cluster (raggruppamenti di casi positivi al SarsCov2 in famiglia) e sotto i riflettori, ora, non ci sono più solo Lombardia e Veneto, ma anche Emilia-Romagna e Toscana (dove negli ultimi giorni sono stati individuati i tre focolai familiari a Impruneta, Cortona e Pian di Scò).

Ad annunciare la stretta in una intervista a Repubblica il ministro alla Salute Roberto Speranza, ricordando che "se una persona è positiva e non resta in isolamento ha una sanzione penale da 3 a 18 mesi di carcere. E c'è una multa fino a 5 mila euro". Tra le ipotesi in campo anche quella del Tso, il Trattamento sanitario obbligatorio proprio per chi è positivo al Covid-19 e rifiuta le cure ma anche controlli serrati nelle scuole quando riapriranno.

La Toscana intanto ha alzato la guardia dopo l'individuazione dei tre microfocolai familiari tra Firenze e Arezzo, tutti in piccole comunità di immigrati di paesi extra Schengen, dove a rimanere contagiate sono state 18 persone tra cui anche neonati e bambini che si sono passate il virus all'interno di abitazioni sovraffollate. Per arginare il problema del contagio fra coabitanti ieri il presidente della Regione Enrico Rossi ha firmato l'ordinanza "Ulteriori misure di contenimento del contagio in ambito familiare e abitativo" che dà mandato ai sindaci di adottare provvedimenti per trasferire le persone che risultino positive negli alberghi sanitari.

La novità sta nel fatto che fino ad oggi il trasferimento in queste strutture era possibile solo su base volontaria. I sindaci potranno procedere grazie all'adozione delle ordinanze contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, a carattere esclusivamente locale, previste dall'articolo 50 del Testo unico degli enti locali (D.lgs. 18 agosto 2000, n.267). Rifiutare il trasferimento costa caro: l'inosservanza, infatti, prevede sanzioni che vanno da 500 a 5.000 euro.