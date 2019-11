Eugenio Giani ha commentato così il momento in cui il Pd lo ha scelto come candidato presidente alle prossime elezioni regionali. Le sue prime parole

FIRENZE — Giovedì la direzione regionale del Pd lo ha scelto come candidato presidente della Regione alle elezioni nella primavera 2020. Oggi, a margine della conferenza stampa di presentazione della Festa della Toscana, Eugenio Giani ha parlato per la prima volta da candidato in pectore del Pd (non ancora della coalizione di centrosinistra). Il video integrale della dichiarazione si trova in fondo all'articolo.

"Voglio ringraziare di cuore il consiglio direttivo del Pd, la segretaria toscana Simona Bonafé, l'intera segreteria - ha esordito Giani - Ieri l'altro è stato uno dei momenti più belli della mia vita. Mi sono iscritto al Pd come socio fondatore 12 anni fa e ieri ho trovato questo coro unanime che mi sosteneva".

"Per me - ha rimarcato - è stato un momento bello, anche dopo le necessarie settimane di confronto, di discussione. Lo spirito più bello che un partito possa esprimere. Una nota e un pensiero particolare lo voglio mandare a Nicola Zingaretti a cui devo un grande ringraziamento per il lavoro che ha fatto per creare un spirito unitario sulla mia candidatura e nel sostenermi subito dal primo momento, come ho visto".

Giani ha poi parlato della Toscana, la regione di cui vuol diventare presidente: "Ritengo che sia una realtà che dà molto all'Italia e al mondo. Non a caso siamo una regione di 3 milioni e 700mila abitanti ma ogni anno arrivano 100 milioni di abitanti per lavoro, turismo, convegni. Insomma è una regione che crea molta attrazione, i nostri beni, le nostre attività i nostri servizi dobbiamo renderli al meglio. Sono convinto che dobbiamo lavorare tutti insieme proprio per questo".