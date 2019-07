Grandi atenei d'Italia, la Toscana retrocede

Il Censis ha diramato la classifica delle Università italiane sulla base delle strutture, dei servizi, delle borse di studio e della comunicazione

FIRENZE — In cima alla classifica elaborata dal Censis ci sono Bologna, Padova, Firenze e La Sapienza di Roma. La graduatoria viene stabilita sulla base di un ranking assegnato agli atenei statali e non statali in base alle strutture disponibili, servizi erogati, borse di studio, livello di internazionalizzazione, occupabilità e comunicazione. A fare la differenza in alcuni casi è anche la digitalizzazione.

L'Università di Firenze ha un ranking di 86,3 che le vede perdere una posizione finendo al terzo posto dopo Bologna e Padova. Al sesto posto c'è l'Università di Pisa con 82,5 superata dall'Università di Torino. L'Università di Siena, tra i medi atenei statali, perde la vetta superata dall'università di Trento.

Ciò che emerge dai dati è anche l'aumento delle immatricolazioni con i 19enni contemporanei che hanno scelto al 47 per cento l'istruzione universitaria.