Il Covid non si placa, altri 99 casi in Toscana

Pesano ancora i rientri dall'estero come Spagna, Croazia e Grecia o da altre regioni italiane con 6 rientri dalla Sardegna. Età media 38 anni

FIRENZE — Continuano a pesare ed a aumentare i casi riconducibili a persone rientrare dall'estero o da altre località italiane che tornano in Toscana e risultano infettate dal coronavirus. Nelle ultime 24 ore in Toscana si sono registrati 99 nuovi casi di questi 13 sono contatti di una persona contagiata e 86 invece sono risultati positivi con attività di screening. Arrivano così a quota 11.513 i casi di Covid registrati da Febbraio a oggi in Toscana. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 6.154.



L'età media dei 99 casi odierni è di 38 anni: il 33% ha meno di 26 anni, il 24% tra 26 e 40 anni, il 34% tra 41 e 65 anni, il 9% ha più di 65 anni e il 76% è risultato asintomatico.

Dei 99 nuovi positivi di oggi, 25 sono persone rientrate dall'estero di cui 11 per motivi di vacanza (6 Spagna, 4 Croazia, 1 Grecia) mentre 10 casi sono ricollegabili a rientri da altre regioni italiane (6 Sardegna, 4 altro).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri.

- 3.596 i casi complessivi ad oggi a Firenze (22 in più rispetto a ieri), 608 a Prato (4 in più), 806 a Pistoia (4 in più),

- 1.178 a Massa (17 in più), 1.504 a Lucca (6 in più), 1.031 a Pisa (11 in più), 545 a Livorno (10 in più),

- 779 ad Arezzo (5 in più), 494 a Siena (8 in più), 461 a Grosseto (11 in più).

Sono 30 quindi i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 44 nella Nord Ovest, 24 nella Sud est.

La Toscana si conferma al 10° posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 309 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 435 x100.000, dato di ieri).

Oggi si registrano 17 persone guarite. Gli attualmente positivi sono oggi 1.273, di questi 1.225 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono 48 e 5 in terapia intensiva.

Sono 3.144 (553 in più rispetto a ieri, più 21,3%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 1.421, Nord Ovest 1.236, Sud Est 487).

Oggi non si registrano nuovi decessi. Restano, quindi, 1.140 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 417 a Firenze, 52 a Prato, 81 a Pistoia, 174 a Massa Carrara, 146 a Lucca, 91 a Pisa, 63 a Livorno, 50 ad Arezzo, 33 a Siena, 25 a Grosseto, 8 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 30,6 x100.000 residenti contro il 58,7 x100.000 della media italiana (11° regione).