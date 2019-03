Istituto Resistenza, Matulli nuovo presidente

Giuseppe Matulli è il nuovo presidente dell'Istituto storico toscano della Resistenza. Succede a Simone Neri Serneri, che si è dimesso

FIRENZE — Giuseppe Matulli nuovo presidente delle Istituto storico toscano della resistenza. Matulli succede a Simone Neri Serneri, che si è dimesso per ragioni di salute. Matulli ricopriva già la carica di vicepresidente. E' stato lo stesso presidente uscente a proporre Matulli. Il consiglio direttivo dell'Isrt ha anche eletto vicepresidente il professsor Mario G.Rossi.

Giuseppe Matulli è nato a Marradi, laureato in economia e commercio all’Università degli studi di Firenze. È stato Segretario Regionale della DC in Toscana dal 1983 al 1987; eletto deputato nel 1987 e rieletto nella successiva legislatura è stato Sottosegretario al Ministero della Pubblica Istruzione dei Governi Amato e Ciampi. Precedentemente è stato Consigliere Regionale per quattro volte. È stato Sindaco del Comune di Marradi, dal 1985 al 2002 e poi Vicesindaco di Firenze dal 2002 al 2009.