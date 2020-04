«Il momento più difficile dall'inizio dell'epidemia?» Conte si commuove: «Quando mi sono confrontato con i primi decessi» «Il momento più difficile dall'inizio dell'epidemia?» Conte si commuove: «Quando mi sono confrontato con i primi decessi»

Attualità giovedì 02 aprile 2020 ore 18:45

Nelle rsa toscane 667 positivi al coronavirus

Effettuati nelle residenze per anziani quasi cinquemila tamponi in 4 giorni. Positivi 509 ospiti e 158 operatori. I dettagli provincia per provincia