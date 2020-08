Informazione, Galletti firma il protocollo Ast

Continua la sottoscrizione del documento sottoposto dal sindacato dei giornalisti toscani ai candidati presidente alle prossime elezioni regionali

FIRENZE — Anche Irene Galletti, candidata presidente del Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni regionali di Settembre, ha firmato insieme al presidente dell'Associazione Stampa Toscana Sandro Bennucci il protocollo che il sindacato unico e unitario dei giornalisti ha sottoposto a tutti gli aspiranti governatori.

"Sarà il nostro punto di partenza per l'informazione in Toscana", ha detto Galletti.

Tra i punti principali del protocollo, suddiviso in sei punti, c'è l'istituzione di un tavolo permanente sull'informazione regionale con poteri anche propositivi sul tema dell'informazione, l'impegno a promuovere un sistema regionale dell'informazione e della comunicazione pubblica capace di innovarsi, il rifinanziamento della legge regionale sull'informazione locale e poi i bandi regionali per sostenere l'informazione regionale.

“Ricordiamo – ha spiegato il presidente Bennucci – che proprio durante il Covid19, tutta la stampa ha fatto al sua parte, nonostante la mancanza di mezzi di sostentamento, informando puntualmente tutti i cittadini”.

In occasione della firma, Irene Galletti ha spiegato: “E’ per me importante sottoscrivere questo protocollo – ha sottolineato Irene Galletti – perché in questi sei punti sono elencati molti dei diritti dei professionisti del settore, che devono essere riconosciuti, in particolare quello del precariato, del quale non se ne parla mai abbastanza e spesso vengono dimenticati. Quindi, sostengo con piacere questo documento, che rappresenta il nostro punto di partenza per l’informazione in Toscana”.

Il documento è già stato firmato, nei giorni scorsi, da Eugenio Giani (Centrosinistra) e Susanna Ceccardi (Centrodestra). Il prossimo appuntamento è con Tommaso Fattori, candidato alla presidenza per Toscana a Sinistra, il 6 agosto.