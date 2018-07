Serena Spinelli coordinatrice regionale di Mdp

La consigliera regionale è stata eletta alla guida del partito toscano dall'assemblea dei delegati del partito riunita a Firenze

FIRENZE — La consigliera regionale Serena Spinelli è stata eletta nuova coordinatrice regionale di Articolo Uno - Mdp dall'assemblea dei delegati toscani del partito. Prende il posto di Filippo Fossati.

"Ci aspetta una grande sfida - ha dichiarato Spinelli - Costruire un'alternativa di sinistra, credibile, aperta e plurale. Veniamo da una sconfitta culturale prima ancora che elettorale. E sappiamo bene che la Toscana non può dirsi un'isola felice. Il voto del 4 marzo e l'esito dei recenti ballottaggi delle amministrative sono la prova di un idillio che non esiste più".

"Nei prossimi mesi l'azione di Articolo Uno in Toscana come nel resto del Paese dovrà essere centrata sulla costruzione di una forza unitaria della sinistra, capace di includere diversi mondi e diverse sensibilità, di superare divisioni che se perdurate non faranno altro che consegnarci all'irrilevanza - ha detto ancora Spinelli - Dobbiamo avere l'ambizione di costruire Liberi e uguali come progetto presente e radicato nella società, una forza che non può pensare di essere autosufficiente ma che deve dare comunque vita a un pensiero culturale autonomo, un'idea di sviluppo moderna, accessibile e inclusiva".