La Versilia batte tutti per densità di ombrelloni

A Camaiore il record italiano per concentrazione di imprese balneari. In Toscana 892 stabilimenti su 397 chilometri di costa

FIRENZE — A pochi giorni dal Ferragosto con le spiagge che anche in Toscana si riempiono dopo un giugno e un luglio non particolarmente esaltanti, un'indagine di Unioncamere-Infocamere rielabora i dati del Registro delle imprese delle Camere di Commercio e fotografa la situazione sulle coste italiane. Tra tutte spiccano quelle della Toscana che è seconda solo all'Emilia Romagna per numero di stabilimenti balneari: 892 lungo 397 chilometri di costa contro le mille della costa romagnola.

Il record nazionale della densità di imprese lo batte, comunque, Camaiore dove se ne contano 30,1 per chilometro.

Il dato di fondo, a livello nazionale, è che il numero degli stabilimenti balneari è in costante crescita lungo le coste della penisola e se il centro nord conduce ancora la truppa, negli ultimi anni ad accelerare è stato soprattutto il sud, Calabria in testa che ha raddoppiato il numero di imprese dal 2009, seguita dalla Campania, dalla Puglia e dalla Sicilia.