Stop per il coronavirus, sembra domenica mattina

Traffico scarso all'ingresso delle principali città toscane. Stazioni ferroviarie quasi vuote e tante persone con la mascherina

FIRENZE — Primo giorno di estensione a tutta Italia dei provvedimenti varati due giorni dal Governo fa per la Lombardia e altre 14 province tra Veneto, Piemonte, Emilia Romagna e Marche al fine di contenere il contagio da coronavirus. In Toscana, fin dalle prime ore della mattina, il segnale più vistoso delle nuove restrizioni è stato lo scarso traffico in entrata nelle città, a partire da Firenze: poche le auto in ingresso verso il capoluogo toscano sulle autostrade e superstrade, generalmente intasate al mattino. Scenario simile anche nelle altre città toscane: poco traffico segnalato, ad esempio, intorno ad Arezzo e Siena mentre a Pistoia la situazione si presentava simile agli altri giorni.

Poche persone anche sui mezzi pubblici come bus e treni: qui già nei giorni scorsi si era registrato un sensibile calo dei passeggeri, soprattutto dopo la chiusura delle scuole che il nuovo decreto del Governo ha prolungato fino al 3 aprile. Anche nelle stazioni, compresa quella fiorentina di Santa Maria Novella, le persone in transito erano poche già nelle prime ore della mattina.

In sensibile aumento, rispetto ai giorni scorsi, le persone che hanno deciso di uscire di casa indossando le mascherine. Nei bar e nei negozi sono stati esposti i cartelli con la raccomandazione di mantenere la distanza di almeno un metro dagli altri clienti come disposto dal decreto firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte.