Temporali e grandinate, domenica di allerta

La protezione civile regionale ha diramato l'allerta meteo arancione su tutto il territorio regionale. Il peggioramento a partire dalla costa

FIRENZE — Maltempo in arrivo sulla Toscana e stavolta il codice emesso dalla sala operativa della protezione civile è arancione e riguarda tutta la regione. In arrivo temporali forti accompagnati da colpi di vento e grandinate.

L'allerta scatterà dalle 12 alla mezzanotte di domani, in concomitanza con l'arrivo della perturbazione che sta arrivando dalla dal Mediterraneo occidentale verso l'Italia.

Il tempo inizierà a peggiorare dalla notte e in mattinata i temporali sono attesi in particolare sull'Arcipelago, sulla costa e sulle zone nord occidentali. Poi, nel pomeriggio di domani, il maltempo arriverà anche nelle zone interne, in particolare sull'Appennino.