"Toelettatura dei cani sì, estetista no, perché?"

Confartigianato sull'ordinanza del presidente Giani che ha allentato alcune misure, ma non quelle sui centri estetici: "Speriamo sia una dimenticanza"

FIRENZE — Jacopo Ferretti, segretario generale di Confartigianato Imprese Firenze ha commentato con delusione l’ordinanza firmata dal presidente della Toscana, Eugenio Giani, che allarga un po’ le maglie delle restrizioni per fronteggiare l'emergenza Covid e permette alcuni spostamenti tra Comuni, oltre a dare la possibilità ai proprietari degli animali di portarli a fare la toelettatura.

"Cani a fare la toelettatura sì - ha detto Ferretti - e le persone dall’estetista no: ci auguriamo sia stata una spiacevole dimenticanza, che comunque ha fatto arrabbiare molto i titolari dei centri estetici”.

“Siamo felici - ha ripreso Ferretti - che le imprese di toelettatura siamo aperte, era tra le richieste di Confartigianato, ma i centri estetici, al pari, sono in grado di aprire in tutta sicurezza. Chiediamo al presidente della Regione Toscana un immediato ampliamento dell’ordinanza per consentire un po’ di respiro al settore e recuperare questo che, ci auguriamo, sia stato un errore”.