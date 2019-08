Didacta 2019 nel segno di Leonardo da Vinci

Fra due mesi prenderà il via la terza edizione della più grande fiera italiana dedicata al mondo della scuola. Aperte le iscrizioni agli eventi

FIRENZE — Tra due mesi esatti, mercoledì 9 ottobre, prenderà il via la terza edizione di Didacta Italia, la più grande fiera italiana dedicata al mondo della scuola. Saranno tre giorni intensi, fino a venerdì 11 ottobre, nei quali ogni giorno, dalle 9 alle 18.30, sarà possibile prendere parte a quello che è il più grande evento italiano dedicato all'istruzione ed alla formazione. Con il claim "Voce del verbo innovare" quest'edizione, dedicata a Leonardo da Vinci, avrà come elemento cardine l'innovazione.

Didacta Italia è inserita dal Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca fra gli eventi previsti dal piano pluriennale di formazione dei docenti.

Nel programma scientifico, curato da Indire, più di 82 workshop immersivi, 67 seminari e 10 convegni.

Il programma della Regione Toscana, curato anche in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana, si articolerà invece in numerosi seminari ed eventi dove l'eccellenza della scuola toscana sarà protagonista.

La Regione invita i dirigenti scolastici, i docenti e gli amministratori toscani a iscriversi fin d'ora agli eventi tramite il sito di Fiera Didacta.