Vespucci, respinto il ricorso di Toscana Aeroporti

Respinto dal Consiglio di Stato il ricorso contro la sentenza del Tar che annullava la Via per la nuova pista. Esultano comitati e Comuni della piana

FIRENZE — Nuovo atto nella vicenda dell'ampliamento dell'aeroporto di Firenze. Il Consiglio di Stato ha infatti respinto il ricorso presentato da Toscana Aeroporti contro la sentenza del Tar della Toscana che l'anno scorso aveva annullato il decreto di Via per l'ampliamento dello scalo fiorentino, accogliendo i ricorsi presentati da sei comuni contrari all'opera

La notizia ha subito innescato reazioni sul territorio. Il sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi, da sempre contrario all'ampliamento, ha detto che "questa sentenza, a lungo attesa, mette la parola fine ad una vicenda che si è protratta troppo a lungo e che ha visto la politica venire meno ai propri compiti. I giudici hanno riconosciuto la fondatezza delle ragioni portate avanti da sei comuni e delle preoccupazioni di quasi 400mila cittadini. Finalmente abbandoniamo un progetto incompatibile con il nostro territorio, in contraddizione con la sfida al cambiamento climatico, realizzato nell’interesse di pochi con tanti soldi pubblici. Ora è tempo di restituire la parola alle comunità, di aprire una nuova pagina nella gestione del nostro territorio, di normalizzare i rapporti tra enti che in questi anni si sono fatti coinvolgere in un conflitto senza precedenti".

Soddisfazione è stata espressa anche dal consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle Giacomo Giannarelli: “Niente ampliamento dell’aeroporto a Firenze! E’ una straordinaria notizia per i cittadini e i comitati che si sono battuti per anni contro uno scempio ambientale. Quando nel 2018 firmai il ricorso al Tar ero convinto che alla fine avremmo trionfato. E così è stato. Il MoVimento 5 Stelle si è unito in questa lunga e dura battaglia a tantissimi toscani per impedire l’ampliamento dell’aeroporto di Firenze come descritto nell’attuale masterplan. Un’opera inutile e insensata. Alla fine ce l’abbiamo fatta. Adesso vedremo cosa si inventerà il PD in campagna elettorale per difendere ancora questa inutile opera”.

Il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, sostenitore dell'ampliamento dello scalo, in una nota ha detto "Aspettiamo di leggere le carte e poi daremo una risposta circostanziata. In ogni caso andremo avanti".