Giani commissario dei lavori al porto di Piombino

Sopralluogo del presidente: "Dare al nuovo porto prospettive che lo rendano punto di riferimento nel Mediterraneo. Occupazione e sviluppo" VIDEO

PIOMBINO — Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani sarà nominato a giorni commissario per lo sviluppo del porto di Piombino.

Lo ha annunciato lo stesso Giani dal molo del porto di Piombino, spiegando che la città portuale può "diventare una base logistica fondamentale nel Mediterraneo".

Giani, che era a Piombino per un sopralluogo ha detto che i "lavori hanno portato a banchine di più di 21 metri". Il presidente ha ricordato l'importante funzione umanitaria di Piombino, quando accolse la nave da crociera con molti passeggeri contagiati.

Giani ha parlato della nuova banchina in costruzione, grande 400 metri e di altri 1000 metri per rendere Piombino un punto di riferimento importante per approdi di ogni tipo.

"La Regione Toscana - ha concluso Giani - si sta impegnando fortemente insieme all'autorità portuale per dare al nuovo porto quelle prospettive che lo rendano punto di riferimento per tutto quello che è la navigabilità marittima nel Mediterraneo, e con esso occupazione, sviluppo, nuovi insediamenti, che vanno oltre la siderurgia, per un'attività manifatturiera che può portare a Piombino nuove grandi prospettive per il futuro".