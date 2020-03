Covid-19, altre 1.500 mascherine donate dai cinesi

Ci sono anche spray disinfettanti e protezioni di tipo Ffp2 nella donazione da parte della comunità cinese di Prato ad alcune residenze per disabili

PRATO — Continua a manifestarsi la solidarietà della comunità cinese nei confronti dell'Italia e, nello specifico, della Toscana in piena emergenza coronavirus. Stavolta è stata la comunità cinese di Prato a donare 1.500 mascherine e spray disinfettanti a due residenze per disbili di Firenze. Domani, poi, sono attese altre mascherine di tipo Ffp2, cioè in grado di garantire una protezione avanzata.

Il ringraziamento "alla comunità cinese di Prato che ci sta in questi giorni facendo sentire la propria vicinanza con un abbraccio virtuale e ancot di più con questo prezioso aiuto concreto" è arrivato dalla cooperativa Elleuno che gestisce le due residenze.

Già nei giorni scorsi nella Asl Toscana Centro erano arrivate 15.000 mascherine inviate dai medici cinesi che erano stati in visita studio negli ospedali fiorentini.