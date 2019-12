Il Comune “licenzia” sindaco Pd, bufera politica

Il sindaco di Monterotondo (Pd) non confermato dal Comune di Piombino a guida centrodestra di cui è dipendente. Bufera politica di fine anno

PIOMBINO — E' diventato un caso politico bollente quello della mancata conferma di Giacomo Termine, sindaco di Monterotondo Marittimo, in provincia di Grosseto, da parte del Comune di Piombino di cui è dipendente dal 31 dicembre 2018. Motivo della mancata conferma, i permessi di cui Termine (PD) ha usufruito per svolgere il suo incarico istituzionale a Monterotondo. Il sindaco di Piombino Francesco Ferrari (FdI) che dalle scorse elezioni guida il Comune di Piombino a trazione centrodestra ha spiegato: "Alla luce dell'impossibilità di valutare il suo rendimento causa assenze, abbiamo deciso di non confermare la sua posizione".

Il caso ha subito sollevate molte polemiche. Il presidente del Consiglio regionale della Toscana Eugenio Giani ha parlato di mossa "sorprendente e incomprensibile da un punto di vista giuridico". Di "decisione arbitraria e illegittima" parla invece il consigliere regionale Leonardo Marras.

Sul caso è intervenuta anche la segretaria regionale del Pd Simona Bonafé che ha definito "brutta vicenda" quella che ha coinvolto Termine.

Il deputato di Fratello d’Italia Giovanni Donzelli ha commentato così la questione: “Essere del Pd non può essere motivo valido per non andare al lavoro. Questo signore si è presentato al lavoro otto volte in quattro mesi e pretendono anche di avere ragione”.