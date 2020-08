In Toscana altri 31 casi di Covid, nuovo focolaio in un centro migranti

I nuovi casi sono distribuiti su 6 province, l'età media è 42 anni. Cinque sono tornati dall'estero. Sette immigrati positivi in una struttura a Massa

FIRENZE — Dopo il lieve calo di ieri (21 casi) risalgono a 31 i nuovi positivi al Covid-19 inseriti nel bollettino della Regione Toscana delle ultime 24 ore, di cui 15 identificati attraverso il tracciamento dei contatti stretti di persone che avevano già contratto il virus e 16 dall'attività di screening generale. Cinque sono persone tornate in Toscana dall'estero (tre per motivi di vacanza) e hanno a loro volta contagiato altri tre contatti stretti. Sette sono migranti ospiti di un centro di accoglienza di Massa (ai primi di Agosto un altro focolaio con 17 immigrati positivi era stato individuato in una struttura di Carrara).

L'età media dei nuovi casi di oggi è 42 anni e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 32% è risultato asintomatico, il 47% pauci-sintomatico e il 16% con sintomatologia lieve. I 31 casi sono distribuiti nelle in sei province diverse: Firenze (9), Prato (3), massa (8), Lucca (4), Arezzo (4), Siena (3).

Stabili i guariti a quota 9.028 (rappresentano l'83% dei contagiati totali) così come non ci sono stati nuovi decessi che restano 1.139 dall'inizio dell'emergenza.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 3.425 tamponi, per un totale di 474.476 dal Febbraio scorso.

Delle 718 persone attualmente positive al Covid sul territorio regionale, 20 sono ricoverate in ospedale con sintomi (5 in più rispetto a ieri), di cui 4 si trovano in terapia intensiva in condizioni gravi. Altre 698 persone sono in isolamento a casa con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere oppure sono prive di sintomi (26 in più in 24 ore). Sono 1.775 (41 in più rispetto a ieri, più 2,4%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 979, Nord Ovest 509, Sud Est 287).



Di seguito i casi di positività nelle province toscane con la variazione rispetto a ieri:

- 3.392 i casi complessivi ad oggi a Firenze (9 in più rispetto a ieri), 584 a Prato (3 in più), 775 a Pistoia,

- 1.097 a Massa (8 in più), 1.455 a Lucca (4 in più), 980 a Pisa, 508 a Livorno,

- 739 ad Arezzo (4 in più), 457 a Siena (3 in più), 427 a Grosseto.

Altri 471 i casi positivi sono stati notificati in Toscana ma abitano in altre regioni.

La Toscana si conferma al decimo posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 292 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 421 x100.000, dato di ieri).

Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 563 casi x100.000 abitanti, Lucca con 375, Firenze con 335, la più bassa Livorno con 152.