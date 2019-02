Incendi, case a rischio, altre famiglie evacuate

Situazione ancora critica, con decine di squadre di operai forestali e volontari ancora al lavoro per domare i roghi sul Monte Serra e in Garfagnana

TOSCANA — Drammatico bilancio per gli incendi divampati da ieri in Toscana. Questo il quadro della situazione nel tardo pomeriggio a Vicopisano, sul Monte Serra, e in Alta Garfagnana:

Incendio Scassi - Vicopisano

Nello spegnimento dei 150 ettari di pineta sono attive 22 squadre tra operai forestali e volontari del Coordinamento volontariato toscano, un elicottero della flotta regionale e tre Canadair della Protezione civile nazionale.

Le 10 case evacuate stamattina in località Coli in via precauzionale sono ora sotto l'effettiva minaccia delle fiamme a causa del peggioramento della situazione dovuta al rinforzo del vento.

In località Piticco e Il Capitano è in corso un'altra evacuazione.

Incendio Soraggio - Sillano Giuncugnano

Nello spegnimento dei 100 ettari di pineta sono attive 5 squadre tra operai forestali e volontari del Coordinamento volontariato toscano, due elicotteri della flotta regionale e un Canadair della Protezione civile nazionale.

La Sala operativa ha chiesto l'attivazione dei Vigili del Fuoco a presidio delle case minacciate in località Villa Soraggio.

Su tutti gli incendi attivi la sala operativa regionale sta organizzando altre squadre provenienti da tutto il territorio regionale per sostituire le attuali nelle prossime ore e presidiare la notte e la mattina di domani.

In corso anche le indagini sull'origine dei roghi.