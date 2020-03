Coronavirus, salgono a tredici i casi in Toscana

Positiva una donna contatto stretto della fiorentina ricoverata dopo il rientro da Milano. Cinque i casi validati dall'ISS, tre guariti

LATERINA — I casi di persone positive al tampone del coronavirus in Toscana salgono a tredici. L'ultimo, in attesa di validazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, riguarda una donna di 42 anni, residente a Pergine Valdarno, frazione del Comune di Laterina, in provincia di Arezzo, in sorveglianza attiva domiciliare da ieri sera. Il suo tampone è stato inviato a Roma in attesa della conferma ufficiale.

E' stata lei, avendo la febbre, a porsi in autoisolamento e a contattare il numero verde della Asl Sud Est nella serata di ieri. Dagli approfondimenti epidemiologici sul suo caso è emerso, infatti, che la donna è una collega della fiorentina di 32 anni ricoverata nel reparto di malattie infettive dell'ospedale di Ponte a Niccheri.

Quest'ultima è stata giudicata clinicamente guarita e da domani, spiega la Regione, sarà posta in isolamento domiciliare a casa. Clinicamente guarito, per i medici, anche lo studente nord europeo ricoverato nello stesso ospedale a Firenze. Entrambi si aggiungono all'informatico di Pescia in osservazione all'ospedale di Pistoia, il primo a essere stato giudicato guarito tra i positivi in Toscana. Salgono quini a tre le guarigioni tra i casi positivi in Toscana.

Dall'ultimo bollettino regionale è emerso poi che sono cinque i tamponi effettuati in Toscana che hanno ricevuto la conferma di positività dall'Istituto Superiore di Sanità. Due erano stati validati nei giorni scorsi: si tratta dell'imprenditore fiorentino di 63 anni e dell'informatico pesciatino. Gli altri, la cui risposta è arrivata stamattina, sono il vicino di casa sessantacinquenne dell'imprenditore, ricoverato a Careggi, l'uomo di 44 anni di Torre del Lago rientrato da Vo' Euganeo e il giovane norvegese. Restano in attesa di conferma gli altri otto risultati sospetti positivi.

Nel complesso sono stabili le condizioni dei pazienti presi in carico dal sistema sanitario toscano: i due coniugi di Codogno, arrivati in auto a Carrara dove possiedono una seconda casa (in sorveglianza attiva al proprio domicilio); il settantenne di Albiano Magra (Aulla, Lunigiana), il musicista che si è recato per un concerto a Codogno, messosi in autoisolamento domiciliare dove si trova tuttora; l’imprenditore fiorentino, di 63 anni, ricoverato a Firenze (il primissimo caso di positività in Toscana) e il suo vicino di casa, ricoverato a Careggi in isolamento nel reparto di malattie infettive; il 44enne di Torre del Lago, rientrato con positività da Vo’ (Veneto), in isolamento domiciliare senza più febbre; il calciatore 23enne della Pianese (la squadra di Piancastagnaio) in isolamento domiciliare; l’altro calciatore, ricoverato al Policlinico Le Scotte di Siena e il sessantenne, operatore della squadra, ricoverato nello stesso reparto. A questi si aggiungono i tre giudicati clinicamente guariti.

Dal monitoraggio giornaliero risulta che in Toscana ci sono, al momento, 944 persone in isolamento domiciliare di cui 480 prese in carico attraverso i numeri dedicati, attivati da ciascuna Asl.