Focolaio Covid, la Liguria attacca la Toscana

Nella città di Spezia i nuovi contagi sarebbero riconducibili al cluster partito a Carrara. La Asl risponde: "Focolaio già circoscritto a Ferragosto"

MASSA CARRARA — Sono 50 i cittadini domenicani risultati positivi al Covid a Carrara, un focolaio circoscritto nelle prime settimane di Agosto, e secondo quanto dichiarato dal sindaco di Spezia Pierluigi Perracchini e dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti i nuovi casi registrati negli ultimi giorni nella città ligure spezzina sarebbero riconducibili proprio al focolaio toscano i cui contagi sarebbero partiti da una festa.

"Una festa - ha detto Toti in conferenza stampa - probabilmente avvenuta in Toscana, frequentata da un numero importante di cittadini di origine straniera, perlopiù domenicani residenti alla Spezia, che si e' trasformata in un cluster e che ha creato a catena una diramazione di sotto-cluster derivati, ovvero persone che, infettate, andando a lavorare, hanno esteso il contagio. Il tracciamento e' in corso da giorni, con un potenziamento dell'ufficio prevenzione dell'Asl 5 Spezzina".

Dopo le dichiarazioni riportate dalla stampa e in una intervista televisiva del governatore della Liguria, l'Asl Toscana nord ovest ha voluto chiarire che il focolaio di Carrara è stato circoscritto già a Ferragosto e che non ci sarebbe stata nessuna festa.

"In relazione alla notizia relativa al contagio di un gruppo di dominicani residenti nel territorio di Massa Carrara, la ASL Toscana nord ovest chiarisce che si tratta di un cluster già rilevato e circoscritto, nei giorni successivi al ferragosto".

"Infatti - continua l'Asl-, sono circa 50 i cittadini positivi che sono stati, nel tempo, presi in carico dal dipartimento di prevenzione, che già dalla metà del mese di agosto, sta monitorando l’andamento dei contagi e, per evitare l’espandersi dell’epidemia, ha predisposto anche lo spostamento di alcuni pazienti in alberghi sanitari o cure intermedie".

"Al momento non risultano feste con migliaia di partecipanti ma, sempre il 15 agosto, una festa ben più ristretta e privata, tra cittadini della stessa nazionalità", conclude l'Asl Toscana nord ovest.