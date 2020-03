QUInews 65° giornale online più letto d'Italia

Nella classifica dei 100 giornali online più letti d’Italia, rilevati da Audiweb, QUInews sale al 65° posto con 618.872 lettori unici al giorno.

MILANO — Nella settimana dal 9 al 15 marzo Audiweb certifica QUInews prima testata online nativa digitale della Toscana con 618.872 utenti unici di media al giorno

Rispetto alla precedente settimana di rilevazione QUInews, scala in classifica 10 posizioni con una crescita del 27,8%

In queste ultime settimane di isolamento obbligato risultano sempre più importanti e indispensabili le informazioni di prima mano e in tempo reale, così come sono altrettanto vitali le alternative che colmano lo scorrere del tempo delle persone.

Dalla rilevazione settimanale Audiweb Week emerge la fotografia di questa nuova condizione, un mondo che si muove in modo amplissimo e continuamente crescente nel digitale, per il lavoro, il quotidiano e le relazioni sociali.

Rispetto ai dati della settimana precedente già di per sé molto sostenuta, tra il 9 e il 15 marzo l’audience dei brand rilevati registra un incremento medio del 19%.

Più in dettaglio, i brand degli editori iscritti e raggruppati nella categoria News & Information – come QUInews -hanno registrato in media un’audience in aumento del 26,7%,

C'è infatti sempre più interesse verso l'informazione legata ai territori locali e lo dimostrano proprio anche i dati nel nostro network. Le testate QUInews sono infatti quotidiani online della Toscana e considerato che i toscani maggiorenni sono circa tre milioni, i nostri 618.872 lettori rappresentano il 21 per cento della popolazione maggiorenne della Regione.